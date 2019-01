Légers gains dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2565 PTS

Objectif de cours : 2632 PTS

Malgré le rejet par le Parlement britannique du projet d'accord sur le Brexit, les places européennes se maintiennent dans le vert aujourd'hui, à la faveur de la bonne orientation des financières et des technologiques.

L'indice S&P500 qui avait gagné 1.07% à 2610 points, devrait donc poursuivre sur sa lancée et s'inscrire en hausse de 0.1% dans les premiers échanges.



Les opérateurs devraient en outre saluer les résultats supérieurs aux attentes de Goldman Sachs, alors que vient tout juste de débuter la saison des trimestriels aux Etats-Unis.



Du côté des statistiques, les prix à l'importation sont ressortis en baisse de 1% contre -1.3% attendu. L'indice NAHB dans l'immobilier sera publié à 16h, les stocks pétroliers à 16h30 et surtout le Libre Beige de la Fed à 20h.



En données horaires, un biais haussier reste privilégié au-dessus des 2565 points, voire au-dessus des 2595 points en intraday, avec les 2632 points comme premier objectif.







