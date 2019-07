Les actions américaines soufflent Envoyer par e-mail :

Les investisseurs ont déjà pris connaissance depuis 14h30 des permis de construire (1.22M) et des mises en chantiers (1.25M) ressortis sous les attentes des analystes. Plus tard, à 16h30 les stocks de pétrole seront dévoilés, avant la publication du livre beige de la FED à 20h. En préouverture, les premiers échanges montrent une hausse de 0.1%.



Graphiquement, en données horaires, le pic des 3017 points n'a pas été dépassé au cours la session dernière. Néanmoins, la tendance court terme reste très positive au-delà de la moyenne 50 heures. Dans ce contexte, un nouveau test des plus hauts annuels demeure probable. Il faudrait un repli marqué sous les 2989 points pour avoir des premiers signes de fragilisation. Les actions américaines ont trouvé un blocage lors de la séance d'hier avec un recul de 0.34% à 3004 points. Cette pause graphique ne remet pas en cause la puissance du mouvement ascendant, Wall Street ayant assimilé une kyrielle de statistiques et de publications semestrielles sur la journée. Parmi les annonces faites par les sociétés, les banques Goldman Sachs (+1.9%) et JP Morgan (+1.1%) se sont distinguées positivement.Les investisseurs ont déjà pris connaissance depuis 14h30 des permis de construire (1.22M) et des mises en chantiers (1.25M) ressortis sous les attentes des analystes. Plus tard, à 16h30 les stocks de pétrole seront dévoilés, avant la publication du livre beige de la FED à 20h. En préouverture, les premiers échanges montrent une hausse de 0.1%.Graphiquement, en données horaires, le pic des 3017 points n'a pas été dépassé au cours la session dernière. Néanmoins, la tendance court terme reste très positive au-delà de la moyenne 50 heures. Dans ce contexte, un nouveau test des plus hauts annuels demeure probable. Il faudrait un repli marqué sous les 2989 points pour avoir des premiers signes de fragilisation.

