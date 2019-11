Les espoirs sur le commerce dopent les marchés Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3050 PTS

Objectif de cours : 3080 PTS

Les espoirs de la signature prochaine d'un accord entre Pékin et Washington soutient l'appétit pour le risque des opérateurs en ce début de semaine, faisant suite aux propos encourageants des representants chinois et la possibilité d'une rencontre en Xi Jinping et Donald Trump aux Etats-Unis pour signer la "phase un".

Alors que les places européennes sont en hausse de plus de 1% en moyenne, l'indice S&P500 devrait afficher un gain de l'ordre de 0.4% dans les premiers échanges.

L'indice américain avait terminé en forte hausse de 0.97% à 3066 points vendredi dernier, après des données solides concernant l'emploi américain. Sur le plan macroéconomique, seules les commandes industrielles, anticipées en baisse de 0.5%, seront dévoilées à 16h.



D'un point de vue technique, le S&P500 conserve une dynamique clairement positive au-dessus des 3050 points, borne haute d'un gap ouvert vendredi. Tant que ce niveau est préservé, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 3080/3100 points.

