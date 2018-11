Les futures US réduisent la voilure Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2715 PTS/ 2753 PTS



Après avoir terminé en timide baisse de 0.22% à 2737 points hier, l'indice S&P500 est désormais attendu en repli de 0.1%, la prudence restant de mise avec le sommet du G20 et la rencontre tant attendue entre Xi et Trump.



Du côté de statistiques, seul l’indice PMI de Chicago sera publié aux Etats-Unis à 15h45 (consensus 58.6).



Graphiquement, le S&P500 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 2715 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Celui-ci devra s'affranchir des plus hauts d'hier pour poursuivre sur sa lancée en direction des 2780 points puis 2816 points. Mal orientés ce matin, les contrats futures américains viennent de réduire leurs pertes, alors qu'un nouveau traité de libre échange vient d'être signé entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.Après avoir terminé en timide baisse de 0.22% à 2737 points hier, l'indice S&P500 est désormais attendu en repli de 0.1%, la prudence restant de mise avec le sommet du G20 et la rencontre tant attendue entre Xi et Trump.Du côté de statistiques, seul l’indice PMI de Chicago sera publié aux Etats-Unis à 15h45 (consensus 58.6).Graphiquement, le S&P500 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 2715 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Celui-ci devra s'affranchir des plus hauts d'hier pour poursuivre sur sa lancée en direction des 2780 points puis 2816 points.

