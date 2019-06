Les futures réduisent leurs gains après l'ADP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2765 PTS/ 2841 PTS





A court terme, il faudra préserver les 2765 points pour ne pas invalider le rebond. Les places européennes ont profité en première partie de séance du fort rebond de Wall-Street hier, avec les anticipations d'une baisse des taux de la Fed cet été et les espoirs d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines. L'Europe réduit désormais ses gains, tout comme les futures US (+0.35% pour le S&P500), suite à la publication d'une enquête ADP décevante (27K créations d'emplois contre 185K attendu et 271K le mois dernier).L'indice S&P500 avait terminé en forte hausse de 2.14% à 2803 points la veille. Sur le plan macroéconomique, à 15h45, sera dévoilé l'indice Final PMI services puis l'ISM services à 16h (consensus 55.6).Graphiquement, le S&P500 reste en phase de reprise et pourrait se heurter aujourd'hui à la zone des 2820 points (moyenne mobile à 100 heures). Au-dessus de ce niveau, les 2841/2860 points seraient alors à portée de main.A court terme, il faudra préserver les 2765 points pour ne pas invalider le rebond.

