Les incertitudes demeurent sur le commerce et le Brexit

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2963 PTS/ 3005 PTS

Après avoir terminé en hausse de 1% à 2995 points hier, dans le sillage des bonnes publications trimestrielles des valeurs bancaires américaines, l'indice S&P500 devrait ouvrir en légère baisse de 0.1% aujourd'hui.

Les places européennes évoluent quant à elles en ordre dispersé, avec les incertitudes persistantes sur le Brexit et sur le commerce international.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les ventes au détail (consensus 0.3%) puis les stocks des entreprises et l'indice NAHB des prix immobiliers. Sera ensuite dévoilé le Livre Beige de la Fed ce soir. Graphiquement, la tendance reste haussière au-dessus des 2963 points, borne haute d'un gap laissé ouvert dernièrement. Le sens de sortie des 2963/3005 points permettra d'anticiper un retour rapide vers les records historiques, ou au contraire, l'amorce d'une nouvelle phase de consolidation en direction des 2948 points puis 2918 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

