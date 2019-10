Les incertitudes sur le commerce incitent à la prudence Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 07/10/2019 | 14:41

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2918 PTS/ 2967 PTS

Le solide rapport mensuel sur l'emploi américain dévoilé vendredi a rassuré en partie les opérateurs sur l'économie américaine et permis à l'indice S&P500 de regagner 1.42% à 2952 points. La perte hebdomadaire s'est ainsi considérablement réduite (-0.3%), malgré les lourds dégagements intervenus après l'annonce d'une nouvelle contraction de l'activité manufacturière aux Etats-Unis.

L'indice S&P500 devrait débuter la semaine sur une note baissière de l'ordre de 0.25%, la prudence restant de mise à l'approche de la reprise des négociations commerciales jeudi.



Sur le plan macroéconomique, le crédit à la consommation sera dévoilé à 21h (consensus 14.9B) et Jerome Powell interviendra à 19h, devant le congrès annuel de la National Association for Business Economics. D'un point de vue graphique, le S&P500 est également en phase de reprise technique. A très court terme, on suivra de près la sortie des 2918/2967 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone pourrait permettre à l'indice de renouer avec ses records historiques. Dans le cas contraire, sous les 2918 points, de nouveaux dégagements pourraient rapidement ramener l'indice vers les plus bas de la semaine dernière.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.