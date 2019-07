Les prises de bénéfices s'intensifient Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2965 PTS/ 3017 PTS





Les investisseurs viennent de prendre connaissance des inscriptions au chômage ressorties, comme attendu, à 216K et de l’enquête de la FED de Philadelphie au-dessus du consensus, à 21.8. Ils suivront à 16h les indicateurs économiques avancés. En attendant, la séance devrait ouvrir en baisse de 0.1%, dans la foulée de la chute des bourses asiatiques.





Les valeurs américaines connaissent une phase légitime de consolidation depuis les plus hauts historiques. Cette respiration graphique se développe dans un climat alourdi par les incertitudes commerciales, sur fond de démarrage poussif de la saison des résultats trimestriels. Certaines sociétés déçoivent à l'image de Netflix qui connait un ralentissement de sa croissance. Le titre devrait ouvrir en forte baisse de plus de 10%.

