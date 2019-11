Les vents acheteurs restent puissants Envoyer par e-mail :

La fermeté caractérise le comportement des actions américaines depuis un mois. L’avancée s’opère de manière graduelle sans défaillance. Le Sp500 gagne ainsi plus de 4% sur le dernier mois glissant. Les contributeurs à ce mouvement ascensionnel se regroupent principalement autour de trois valeurs. Tout d'abord, Align Technology qui explose de 42% et récupère ainsi une bonne partie de sa baisse de début d’année. Le spécialiste des appareils dentaires se trouve accompagné dans son parcours gagnant par Tiffany (41%), cible de LVMH. A l’inverse, traversant une période compliquée (bugs informatiques), Twitter cède plus de 26% sur la même période de référence. Techniquement, en données journalières, les cours ont connu une accélération au franchissement de la ligne des 3025 points. Une pause légitime peut se mettre en place pour revenir en forme de pullback sur cette zone de prix.

En effet, à 3080 points, récent plus haut, c’est plus de 200 points conquis en ligne droite par l'indice majeur. Pour neutraliser la tendance actuelle, il devra repasser sous les 3025 points, niveau de retournement bien marqué.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

