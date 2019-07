Les yeux rivés sur Powell Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2952 PTS

Objectif de cours : 3000 PTS





En ce jour de grand oral pour Jerome Powell devant le congrès américain, la préouverture s'annonce calme mais la nervosité devrait réapparaître au cours de la journée. Les premiers échanges montrent même une légère baisse de 0.2%.



Graphiquement, en données horaires, la clôture donne un signal positif en finissant au-delà de ligne des 2973 points. Le chemin pour aller tester les 3000 points reste donc dégagé, d'autant que les moyennes mobiles 50 et 100 heures ne montrent aucune défaillance dans leur orientation. Il faudrait un repli marqué sous 2952 points pour neutraliser la configuration actuelle. Le S&P500 a peu évolué hier, les opérateurs optant pour la prudence avant l'audition du président de la Fed. L'indice phare de la Bourse de Wall Street a clôturé à 2980 points, soit une hausse symbolique de 0.12%.En ce jour de grand oral pour Jerome Powell devant le congrès américain, la préouverture s'annonce calme mais la nervosité devrait réapparaître au cours de la journée. Les premiers échanges montrent même une légère baisse de 0.2%.Graphiquement, en données horaires, la clôture donne un signal positif en finissant au-delà de ligne des 2973 points. Le chemin pour aller tester les 3000 points reste donc dégagé, d'autant que les moyennes mobiles 50 et 100 heures ne montrent aucune défaillance dans leur orientation. Il faudrait un repli marqué sous 2952 points pour neutraliser la configuration actuelle.

