Marchés rouge vif tel le costume du père Noël

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2440 PTS/ 2530 PTS



Graphiquement, le S&P500 conserve une dynamique clairement négative sous les 2530 points. Seul un retour au-dessus de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 2600 points. Alors que les places européennes tentent de réduire leurs pertes depuis ce matin, malgré les craintes d’un « shutdown » aux Etats-Unis, l’indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 0.6%.L'indice américain avait de nouveau clôturé en forte baisse de 1.58% à 2467 points, au lendemain de la hausse des taux de la Fed. D. Trump a par ailleurs lié la signature du budget 2019 au financement du mur entre le Mexique et les Etats-Unis, annonce qui laisse craindre une fermeture des administrations fédérales dès ce soir.Du côté des statistiques, les commandes de biens durables ont progressé de 0.8% contre 1.6% attendu, et le PIB ressort à 3.4% (3.5% précédemment). A 16h, seront dévoilés l’indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages, ainsi que l’indice de confiance du Michigan, attendu à 97.6.Graphiquement, le S&P500 conserve une dynamique clairement négative sous les 2530 points. Seul un retour au-dessus de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 2600 points.

