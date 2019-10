Nervosité avant les tractations commerciales Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2960 PTS

Objectif de cours : 2910 PTS

A deux jours de la reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington, les places européennes repartent à la baisse, alors que les chances d'avancées significatives s'amenuisent à court terme. Le champ des négociations se restreint du côté chinois tandis que les Etats-Unis souhaitent parvenir à un accord global.

A défaut de compromis, de nouveaux droits de douane entreront en vigueur dès le 15 octobre. Dans le sillage des indices européens qui perdent 1% en moyenne, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en baisse de 0.6%.

L'indice américain avait clôturé en repli de 0.45% à 2938 points hier.

Du côté des statistiques, seul l'indice PPI, anticipé en hausse de 0.1%, sera dévoilé à 14h30.



Graphiquement, le S&P500 a rallié hier une première cible de rebond située vers 2860 points, niveau qui devrait susciter de nouveaux dégagements. Les premiers objectifs baissiers sont fixés à 2918 et 2910 points, borne d'un gap laissé ouvert la semaine dernière. Sous les 2910 points, on pourrait assister à une nouvelle accélération baissière en direction des 2878/2855 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.