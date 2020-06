Nette hausse en vue après les statistiques US Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3090 PTS

Objectif de cours : 3200 PTS

Hier, les indices américains ont clôturé en ordre dispersé, les opérateurs optant pour des prises de bénéfices, légitimes compte tenu de la dynamique de Wall Street sur les dernières semaines. Toutefois, la machine haussière devrait se relancer aujourd'hui, les investisseurs se montrant confiants sur la reprise économique, d'autant plus après les statistiques de l'économie américaine qui viennent d'être publiées. L'économie américaine a généré 2,5 millions d'emplois non agricoles le mois dernier (contre un consensus de -7.75M), et le taux de chômage a reculé à 13,3%, contre un consensus de plus de 19%. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0.10% pour le Nasdaq, de 1.45% pour le S&P500 et de plus de 2.10% pour le Dow Jones. En données horaires, la tendance de fond demeure haussière. La prochaine cible majeure se situe à 3200 points. Les acheteurs gardent ainsi la main tant que les cours évolueront au-dessus de 3090 points.

