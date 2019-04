Nouveau record historique Envoyer par e-mail :

L’indice majeur de Wall Street, tel un alpiniste de vitesse vient de « toper » son record historique. Les adjectifs manquent pour définir la pente de progression depuis les plus bas de fin décembre. 580 points gagnés sur les quatre derniers mois, le rythme infernal mené par le consensus acheteur pourrait néanmoins commencer à s’essouffler.Les parcours gagnants produisent des chiffres impressionnants dont les +73% pour Xerox et +71% pour Coty. Même des titres très controversés en 2018 performent significativement comme Facebook qui se valorise de 40%. La nouvelle économie brille toujours de mille feux et cela se confirme par le palmarès car moins de 10% des composantes du S&P500 affichent du rouge sur la période de référence.Graphiquement, en données journalières, les investisseurs ne connaissent qu’un seul sens depuis quatre mois. Les moyennes mobiles restent très haussières et servent de soutien aux éventuels replis graphiques. Les seuils techniques ont été franchi allègrement dont le dernier à 2930 points. Il faudrait un retour sous les 2900 points pour détecter des premiers signes de fragilisation du mouvement actuel.

