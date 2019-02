Nouveau repli attendu à New-York Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 07/02/2019 | 14:03

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2700 PTS/ 2740 PTS





La banque d’Angleterre a maintenu ses taux inchangés, tout en indiquant qu’un resserrement progressif de sa politique monétaire était nécessaire, compte tenu de ses prévisions d’inflation. Elle a également évoqué certains facteurs pesant sur l’économie britannique : les effets du Brexit, du ralentissement économique mondial et les tensions commerciales.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, anticipées à 220K et du crédit à la consommation (consensus 16.5B).



En données horaires, le S&P500 devrait tester à l’ouverture la zone des 2714 points. Seul l’enfoncement des 2700 points (moyenne mobile à 50 heures) dégraderait la configuration, suggérant l’amorce d’une consolidation plus marquée en direction des 2670 points.

Alors que les places européennes accentuent leur repli depuis ce matin, suite à quelques mauvaises publications de sociétés et aux incertitudes entourant le dossier du Brexit, le S&P500 devrait débuter la séance en baisse de 0.6%. L’indice américain avait clôturé en repli de 0.22% à 2732 points hier, reprenant son souffle après la forte hausse de ces dernières semaines, faute de catalyseur.La banque d’Angleterre a maintenu ses taux inchangés, tout en indiquant qu’un resserrement progressif de sa politique monétaire était nécessaire, compte tenu de ses prévisions d’inflation. Elle a également évoqué certains facteurs pesant sur l’économie britannique : les effets du Brexit, du ralentissement économique mondial et les tensions commerciales.Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, anticipées à 220K et du crédit à la consommation (consensus 16.5B).En données horaires, le S&P500 devrait tester à l’ouverture la zone des 2714 points. Seul l’enfoncement des 2700 points (moyenne mobile à 50 heures) dégraderait la configuration, suggérant l’amorce d’une consolidation plus marquée en direction des 2670 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.