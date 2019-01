Nouvelle hausse en vue à New York Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 08/01/2019 | 14:36

Opinion : Positive au dessus de 2520 PTS

Objectif de cours : 2600 PTS

Alors que les places européennes accentuent leur avance depuis l'ouverture, sur fond d'espoir d'amélioration des relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, le S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 0.7%.

Ce dernier avait clôturé sur un gain de 0.7% à 2549 points la veille, avec la reprise des négociations sino-américaines, les propos accommodants de la Fed et les bons chiffres concernant l'emploi américain dévoilés en fin de semaine dernière.



Du côté des statistiques, les emplois JOLTS seront publiés à 16h (consensus 7.07M) puis le crédit à la consommation à 21h (consensus 17.3B).



En données horaires, le S&P500 confirme son mouvement de reprise et conserve ainsi un biais positif au-dessus des 2520 points. Les principaux objectifs sont désormais fixés à 2580/2600 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.