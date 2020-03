Nouvelle séance de forte baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2882 PTS

Objectif de cours : 2620 PTS

Après 5% de hausse mardi, l'indice S&P500 a décroché de 4.89% à 2741 points hier, toujours pénalisé par les craintes concernant la propagation du coronavirus.

D. Trump a, contre toute attente, annoncé la suspension de tous les vols en provenance de l'Europe vers les Etats-Unis, pendant 30 jours, afin de tenter d'enrayer la pandémie, comme l'a requalifiée hier l'OMS. La forte baisse des cours pétroliers a également pesé sur la tendance, alors que l'OPEP a revu drastiquement à la baisse ses prévisions de demande mondiale de pétrole tandis que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé leur intention d'augmenter leur production. L'indice S&P500 est de nouveau attendu en forte baisse de plus de 4% aujourd'hui, avant les annonces de la BCE.

Au niveau de la macroéconomique, l'indice PPI et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 13h30.



En données horaires, la tendance reste baissière sous les 2882 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. L'indice devrait ouvrir en gap baissier à proximité des 2620 points. Sous ce niveau, les 2600 points puis 2565 points seraient en ligne de mire.

