Ouverture à 3000 points

Opinion : Positive au dessus de 2973 PTS

Objectif de cours : 3045 PTS





Sur le front des statistiques économiques, les opérateurs viennent de prendre connaissance des inscriptions au chômage meilleures qu’attendu à 209K (contre 221K anticipées) ainsi que de l’indice des prix à la consommation supérieur aux attentes, à 0,1% (consensus de 0.0%).

Dans ce cadre, le S&P500 est attendu en hausse de 0,20% à proximité de la barre des 3000 points.



Techniquement, en données horaires, la tendance demeure solidement haussière, en atteste la pentification des différentes moyennes mobiles. Le combat fait rage autour de la barre des 3000 points, les acheteurs ne parvenant toujours pas à arracher une clôture au-dessus de ce niveau. Ce sera tout l’enjeu des premiers échanges, à savoir valider les orientations haussières sur des niveaux de prix inédits.

