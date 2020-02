Ouverture à l’équilibre Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3013 PTS/ 3050 PTS

Le S&P500 a terminé la semaine dernière en nette hausse, de 3.17%, effaçant ainsi ses pertes des deux dernières semaines. Le Dow Jones avance de son côté de 3% tandis que le Nasdaq100 s’adjuge 4,56% grâce à la poussée des GAFAM. Force est de constater que les craintes liées aux conséquences économiques du coronavirus ont été reléguées au second plan grâce à de bonnes publications d’entreprises et de statistiques économiques. Du fait de l’absence de bonnes nouvelles, les indices américains devraient marquer une pause en ce début de semaine. En l’absence de statistiques macroéconomiques majeures, l’actualité de la séance sera marquée par l’impact du coronavirus sur l’activité des poids lourds américains. Dans ce cadre, le S&P500 est attendu en légère baisse et devrait ouvrir à proximité de 3318 points. Techniquement, en données horaires, l’indice élargi américain conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 3313 points, borne haute d'un gap laissé ouvert dernièrement. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 3297/3280 points.

