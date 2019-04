Ouverture hésitante Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2848 PTS/ 2885 PTS



L'indice américain devrait ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui dans l'attente de l'entretien de Donald Trump avec le vice-Premier ministre chinois Liu He.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 202K contre 215K anticipé. Aucun autre chiffre ne sera publié aujourd'hui. La prudence pourrait rester de mise avant le rapport mensuel sur l'emploi demain.



Graphiquement, en données horaires, la dynamique reste positive au-dessus des 2848 points, borne haute d'un gap laissé ouvert. A court terme, on attendra la sortie des 2848/2885 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre. Malgré des statistiques décevantes aux Etats-Unis (ADP à 129K et ISM Services à 56.1 contre 58.1 attendu), l'indice S&P500 a terminé en légère hausse de 0.21% à 2873 points hier, les opérateurs nourrissant l'espoir de la signature prochaine d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis.L'indice américain devrait ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui dans l'attente de l'entretien de Donald Trump avec le vice-Premier ministre chinois Liu He.Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 202K contre 215K anticipé. Aucun autre chiffre ne sera publié aujourd'hui. La prudence pourrait rester de mise avant le rapport mensuel sur l'emploi demain.Graphiquement, en données horaires, la dynamique reste positive au-dessus des 2848 points, borne haute d'un gap laissé ouvert. A court terme, on attendra la sortie des 2848/2885 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

