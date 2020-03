Plongeon du WTI, baisse de plus de 5% pour le S&P500 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2985 PTS

Objectif de cours : 2796 PTS

Malgré les bonnes données sur l'emploi américain dévoilées vendredi dernier (taux de chômage à 3.5% et 273K créations de postes), l'indice S&P500 a clôturé en repli de 1.71% à 2972 points, dans un contexte de fébrilité avec le coronavirus.

L'indice américain devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en forte baisse de plus de 5% aujourd'hui, avec l'effondrement des cours pétroliers, le WTI cédant actuellement 22%.

Après l'échec de l'Opep et de la Russie à se mettre d'accord sur l'encadrement de la production, Riyad a décidé de baisser ses tarifs à la livraison et prévoit également d'accroître sa production. Le WTI perdait jusqu'à 30% ce matin, sa pire chute depuis 1991. Graphiquement, le S&P500 devrait ouvrir en large gap baissier à proximité des 2822 points, plus bas d'août 2019. En l'absence de préservation de ce seuil, les prochains objectifs baissiers seraient fixés à 2796 points puis 2762 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

