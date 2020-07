Porté par ses stars Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3210 PTS/ 3280 PTS

Une fois n’est pas coutume, les GAFAM dopent les indices américains, à l’image du S&P500 qui a limité ses pertes (-0.3%) à 3246 points. La résilience de ces puissantes entreprises californiennes, publiant des trimestriels qualitatifs, devrait porter Wall Street lors de cette ultime séance du mois de juillet. Elle sera animée également par de nombreuses publications macroéconomiques comme les dépenses personnelles, la consommation des ménages puis le PMI de Chicago et enfin l’indice de sentiment de l’Université du Michigan... En attendant les futures se traitent avec une hausse de 0.6%. Graphiquement, en données horaires, les cours ont rebondi de manière dynamique sur le support 3200/3210 points pour revenir au milieu du trend avec comme borne haute les 3280 points. L'indice devrait osciller à l'intérieur de ces références graphiques au cours des prochaines heures.

