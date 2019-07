Premiers signes de faiblesse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 09/07/2019 | 14:01

Opinion : Positive au dessus de 2943 PTS

Objectif de cours : 3000 PTS





Avant séance (14h45), les opérateurs prendront connaissance d'un premier discours de Powell, lors de la conférence de la FED de Boston. En préouverture les futures s'échangent en repli de 0.4%.



Graphiquement, en données horaires, les cours devraient tester la ligne des 2952 points. Ce niveau pertinent à court terme marque le haut d'un gap avec pour base inférieure 2943 points. Un franchissement baissier de cette zone de prix neutraliserait la configuration actuelle, avec 2905 points comme cible basse.

Le marché américain a montré quelques signes de faiblesse lors de la séance d'hier. Le S&P500 a clôturé à -0.48%, suite aux anticipations d'une baisse prochaine des taux de 0.25% par la FED au lieu des 0.5% anticipés. Apple a perdu 2% suite à une dégradation d'un analyste, entraînant l'ensemble des GAFA en territoire négatif.Avant séance (14h45), les opérateurs prendront connaissance d'un premier discours de Powell, lors de la conférence de la FED de Boston. En préouverture les futures s'échangent en repli de 0.4%.Graphiquement, en données horaires, les cours devraient tester la ligne des 2952 points. Ce niveau pertinent à court terme marque le haut d'un gap avec pour base inférieure 2943 points. Un franchissement baissier de cette zone de prix neutraliserait la configuration actuelle, avec 2905 points comme cible basse.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.