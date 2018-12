Proche de l'équilibre à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 13/12/2018 | 14:11

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2600 PTS/ 2700 PTS



La BCE a maintenu ses taux inchangés aujourd'hui et annoncé que les rachats d'actifs finiront en décembre 2018. Les taux directeurs resteront à leur niveau actuel au moins jusqu'à l'été 2019.



L'indice S&P500, qui avait terminé en hausse de 0.54% à 2651 points hier, rassuré par la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, devrait ouvrir en timide hausse de 0.1%.



Du côté des statistiques, les prix à l'importation et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.



Graphiquement, pas de changement, l'indice S&P500 demeure en phase de rattrapage et devra désormais déborder les 2700 points, première cible majeure, pour espérer une reprise plus durable en direction des 2730/2760 points. Les places européennes évoluent à proximité de l'équilibre aujourd'hui, dans l'attente des statistiques américaines et de la conférence de presse de Mario Draghi à 14h30.La BCE a maintenu ses taux inchangés aujourd'hui et annoncé que les rachats d'actifs finiront en décembre 2018. Les taux directeurs resteront à leur niveau actuel au moins jusqu'à l'été 2019.L'indice S&P500, qui avait terminé en hausse de 0.54% à 2651 points hier, rassuré par la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, devrait ouvrir en timide hausse de 0.1%.Du côté des statistiques, les prix à l'importation et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.Graphiquement, pas de changement, l'indice S&P500 demeure en phase de rattrapage et devra désormais déborder les 2700 points, première cible majeure, pour espérer une reprise plus durable en direction des 2730/2760 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.