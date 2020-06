Prudence en vue à Wall Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2980 PTS/ 3068 PTS

Vendredi dernier, le S&P500 a clôturé dans le vert, à 3044 points. Le Nasdaq100, toujours aussi impétueux, à emprunté la même trajectoire tandis que le Dow Jones a cédé un peu de terrain, en perdant 0.07% à 25383 points. L’indice élargi américain réalise ainsi une performance hebdomadaire positive, de l’ordre de 4.5%, soutenu par la décision de Trump de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong. Cette semaine devrait toutefois débuter sur une note de prudence, les investisseurs ne pouvant pas ignorer le regain de tensions et de violences que traversent de nombreuses villes américaines. Des soldats de la Garde nationale ont été déployés dans une quinzaine d'Etats du pays tandis que les autorités locales ont imposé des mesures de couvre-feu dans des dizaines de villes. Sur le front des indicateurs techniques, les opérateurs prendront connaissance du PMI manufacturier à 15h45, puis de l’ISM manufacturier à 16h00. Le S&P500 devrait ouvrir en baisse de 0,14% d’après les échanges pré-market. En données horaires, la dynamique est toujours positive, en atteste l’orientation des moyennes mobiles. L’indice américain pourrait consolider entre 2980 et 3068 points, avant de prendre une orientation plus affirmée.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.