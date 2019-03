Prudence face au ralentissement économique Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 25/03/2019 | 14:17

Opinion : Négative sous les 2728 PTS

Objectif de cours : 2790 PTS



Les valeurs liées à l'énergie et les technologiques ont aussi subi de lourds dégagements, après la forte hausse de ces dernières semaines.

Aujourd'hui, l'indice américain devrait ouvrir sur une note hésitante.



Du côté des statistiques, aucun chiffre ne sera publié en deuxième partie de séance.



En données horaires, l'indice S&P500 amorce un mouvement de consolidation mais seule la rupture des 2790 points militerait pour un mouvement de plus forte ampleur en direction des 2766 points puis 2747/2744 points, borne d'un gap laissé ouvert le 11 mars dernier.

Les mauvaises données concernant l'activité manufacturière et des services en Europe et aux Etats-Unis ont jeté le froid sur les places financières en fin de semaine dernière, à l'image du S&P500 qui a terminé en forte baisse de 1.9% à 2800 points vendredi. Les valeurs bancaires ont été pénalisées par la baisse des rendements obligataires et l'inversion de la courbe des taux, souvent précurseur d'une récession à venir, a ravivé l'aversion pour le risque des opérateurs.Les valeurs liées à l'énergie et les technologiques ont aussi subi de lourds dégagements, après la forte hausse de ces dernières semaines.Aujourd'hui, l'indice américain devrait ouvrir sur une note hésitante.Du côté des statistiques, aucun chiffre ne sera publié en deuxième partie de séance.En données horaires, l'indice S&P500 amorce un mouvement de consolidation mais seule la rupture des 2790 points militerait pour un mouvement de plus forte ampleur en direction des 2766 points puis 2747/2744 points, borne d'un gap laissé ouvert le 11 mars dernier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.