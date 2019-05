Quelques signes de fragilisation à court terme Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 09/05/2019 | 11:19



Parmi les composantes du S&P500, certaines grosses capitalisations affichent des replis significatifs telles Microsoft à -4%, ou encore Apple à -3.4%. En revanche, Amazon fait preuve de résilience en ne cédant que 0.25%. La société de Jeff Bezos se rapproche, de ce fait, de la première place mondiale, en termes de capitalisation



Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact de la moyenne mobile 50 séances, validant un recul marqué depuis les plus hauts (2945 points en clôture). Ce repli duplique le mouvement de mars dernier où les prix étaient venus se repositionner sur 2740 points pour repartir largement à la hausse.

Le comportement de l’indice devra, par conséquent, être suivi avec attention car une cassure de la zone support des 2850 points aboutirait à fixer une cible baissière à 2800 points puis, par extension les 2745 points.

A contrario, en cas de reprise en main du courant acheteur, l’espoir d’aller tester les récents plus hauts à 2950 points reprendrait de la force. Dans tous les cas la volatilité restera tendue.

Le bras de fer sino-américain, en sommeil depuis quelques mois, revient intensément au-devant de la scène financière. Il n’en faut pas plus pour que la tendance de fond des valeurs américaines connaisse un premier blocage significatif.Parmi les composantes du S&P500, certaines grosses capitalisations affichent des replis significatifs telles Microsoft à -4%, ou encore Apple à -3.4%. En revanche, Amazon fait preuve de résilience en ne cédant que 0.25%. La société de Jeff Bezos se rapproche, de ce fait, de la première place mondiale, en termes de capitalisationGraphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact de la moyenne mobile 50 séances, validant un recul marqué depuis les plus hauts (2945 points en clôture). Ce repli duplique le mouvement de mars dernier où les prix étaient venus se repositionner sur 2740 points pour repartir largement à la hausse.Le comportement de l’indice devra, par conséquent, être suivi avec attention car une cassure de la zone support des 2850 points aboutirait à fixer une cible baissière à 2800 points puis, par extension les 2745 points.A contrario, en cas de reprise en main du courant acheteur, l’espoir d’aller tester les récents plus hauts à 2950 points reprendrait de la force. Dans tous les cas la volatilité restera tendue.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.