Rebond de 0.5% dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 03/02/2020 | 14:18

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3205 PTS/ 3258 PTS

Les craintes de propagation du coronavirus et ses répercussions sur l'économie mondiales ont nettement pesé sur la tendance vendredi aux Etats-Unis, l'indice S&P500 ayant terminé en forte baisse de 1.77% à 3225 points. Jeudi dernier, l'OMS avait déclaré "l'urgence internationale" sans recommander de restrictions aux voyages, estimant que la fermeture des frontières avec la Chine serait contre productif et pourrait inciter les personnes à voyager illégalement, sans controle sanitaire.

L'indice S&P500 devrait tenter de reprendre quelques couleurs aujoud'hui, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.5%. Fermé pendant une semaine pour le nouvel an lunaire, l'indice Shanghai Composite a décroché de 7.7% ce matin, s'alignant globablement sur les autres places financières.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l'indice ISM manufacturier à 16h (consensus 48.5) ainsi que des dépenses de construction, attendues en hausse de 0.5%. En données horaires, la tendance est baissière sous les 3258 points avec un objectif fixé à 3205 points. A court terme, on attendra la sortie des 3205/3258 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.