Rebond en vue après un violent décrochage Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 12/06/2020 | 15:42

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2956 PTS/ 3123 PTS

Les craintes d'une seconde vague de contaminations au Covid-19 aux Etats-Unis, alors que le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse dans certains états, ont engendré un brusque décrochage des indices hier, à l'image du S&P500 qui a terminé en forte baisse de 5.89% à 3002 points.

Les opérateurs ont ainsi procédé à de lourds dégagements, déçus également par les inquiétudes de la Réserve Fédérale quant à la possibilité d'une reprise longue et difficile de l'économie ainsi que des pertes d'emplois durables. Cette dernière devrait néanmoins poursuivre son soutien à l'économie aussi longtemps que nécessaire.



Pour cette dernière séance de la semaine, l'indice américain devrait reprendre quelques couleurs à l'ouverture. Le contrat Future présage en effet d'une hausse initiale de 2%. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des prix à l'importation à 14h30 puis de l'indice du confiance du Michigan à 16h, anticipé à 75. En données horaires, la tendance est désormais baissière sous les 3123 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. La volatilité s'est nettement accentuée et il faudra désormais suivra la sortie des 2956/3123 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.