Repli de 0.5% avec le retour des tensions commerciales Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 02/08/2019 | 14:50

Opinion : Négative sous les 2975 PTS

Objectif de cours : 2900 PTS



L'indice américain qui avait ainsi terminé en repli de 0.9% à 2953 points, devrait débuter cette dernière séance de la semaine en baisse de 0.5%.



Du côté des statistiques, le rapport mensuel sur l'emploi était mitigé. le taux de chômage ressort à 3.7% aux Etats-Unis, avec 164K créations d'emplois hors agricoles et un salaire horaire en hausse de 0.3% (consensus 0.2%). Les commandes industrielles et l'indice de confiance du Michigan seront publiés à 16h.



Graphiquement, le S&P500 amorce un mouvement de consolidation. En données horaires, on maintiendra un biais vendeur sous les 2975 points, avec les 2927 points puis 2900 points en ligne de mire.

Bien orienté hier en début de séance et revenant à proximité de ses records, le S&P500 a ensuite décroché, après l'annonce par D. Trump de l'entrée en vigueur le 1er septembre d'une taxe de 10% sur les importations chinoise pas encore taxées.L'indice américain qui avait ainsi terminé en repli de 0.9% à 2953 points, devrait débuter cette dernière séance de la semaine en baisse de 0.5%.Du côté des statistiques, le rapport mensuel sur l'emploi était mitigé. le taux de chômage ressort à 3.7% aux Etats-Unis, avec 164K créations d'emplois hors agricoles et un salaire horaire en hausse de 0.3% (consensus 0.2%). Les commandes industrielles et l'indice de confiance du Michigan seront publiés à 16h.Graphiquement, le S&P500 amorce un mouvement de consolidation. En données horaires, on maintiendra un biais vendeur sous les 2975 points, avec les 2927 points puis 2900 points en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.