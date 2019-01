Repli de 0.6% avec l'Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2568 PTS/ 2600 PTS

Après quatre séances consécutives de hausse, dont un gain de 0.41% à 2584 points hier, l'indice S&P500 devrait marquer une pause et ouvrir en baisse de 0.6% aujourd'hui.

Les places européennes subissent également quelques dégagements, dans le sillage des chiffres décevants de l'inflation chinoise (CPI à 1.9% et PPI à 0.9%, contre 2.1% et 1.6% anticipé).

Les récentes négociations entre Pékin et Washington n'ont par ailleurs apporté que peu d'éléments concrets et celles entre D. Trump et les démocrates au sujet du mur ont de nouveau échoué.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient meilleures que prévu à 216K (consensus 226K). Plusieurs membres de la Fed s'exprimeront après la clôture européenne, dont Jerome Powell.



Graphiquement, comme l'Europe, le S&P500 devrait amorcer un mouvement de consolidation après avoir frôlé hier les 2600 points. La zone des 2568 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une rechute rapide en direction des 2523/2500 points.

