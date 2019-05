Repli de 0.7% avant la reprise des négociations commerciales Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2898 PTS/ 2954 PTS





Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance du rapport Jolts sur l'emploi à 16h et du crédit à la consommation à 21h.



En données horaires, l'indice S&P500 amorce un mouvement de consolidation. La tendance n'apparaît pour le moment par dégradée, mais l'enfoncement des 2898 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 2971 points dans un premier temps voire 2850 points par extension. Malgré le retour des tensions commerciales sino-américaines, avec l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane dès vendredi, faute d'un accord, l'indice S&P500 a nettement réduit ses pertes initiales hier et clôturé en repli de seulement 0.45% à 2932 points. L'indice américain devrait toutefois reprendre le chemin de la baisse aujourd'hui, comme le suggèrent les contrats futures (-0.7%), dans l'attente de la reprise des négociations commerciales mercredi.Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance du rapport Jolts sur l'emploi à 16h et du crédit à la consommation à 21h.En données horaires, l'indice S&P500 amorce un mouvement de consolidation. La tendance n'apparaît pour le moment par dégradée, mais l'enfoncement des 2898 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 2971 points dans un premier temps voire 2850 points par extension.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.