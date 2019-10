Repli initial de 0.1% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3022 PTS/ 3050 PTS

Après avoir terminé en hausse de 0.33% à 3046 points hier, suite à la baisse de 25 points de base des taux directeurs annoncée par la Fed, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en légère baisse de 0.1% sur fond d'incertitudes concernant un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

En dépit des progrès accomplis vers un accord de phase 1, dont la signature est prévue le mois prochain, des responsables chinois ont exprimé leurs doutes sur les chances de conclure un accord global et de long terme avec les Etats-Unis, compte tenu du caractère imprévisible de D. Trump.

Ces annonces pèsent également sur la tendance en Europe, après de nouveaux records annuels en début de séance.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 218k (consensus 215k), les dépenses des ménages ne progressent que de 0.2% (0.3% anticipé) et les revenus des ménages sont conformes aux attentes, à +0.3%. Graphiquement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 3022 points et seule une rechute sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 3000 points puis 2985 points.

