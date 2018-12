Repli initial de 0.2% Envoyer par e-mail :

A court terme, le sens de sortie des 2760/2790 points devrait être déterminant. Après avoir terminé en hausse de 1.09% à 2790 points hier, saluant la trêve entre la Chine et les Etats-Unis, au sujet du conflit commercial, l'indice S&P500 devrait ouvrir en baisse de 0.2% aujourd'hui. Les opérateurs doutent de la capacité des deux parties à trouver un réel accord d'ici 90 jours, d'autant que les compte-rendus du G20 diffèrent sensiblement.Du côté des statistiques, aucun chiffre américain n'est au programme aujourd'hui. New York sera par ailleurs fermée demain.D'un point de vue technique, le S&P500 demeure en phase de reprise et conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 2760 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Tant que ce niveau est préservé, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en cours en direction des 2817 points.Sous les 2760 points, il faudrait au contraire s'attendre à l'amorce d'une nouvelle phase de consolidation en direction des 2735 points puis 2700 points.A court terme, le sens de sortie des 2760/2790 points devrait être déterminant.

