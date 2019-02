Repli initial de 0.5% Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2740 PTS

Objectif de cours : 2689 PTS



L'indice S&P500 a terminé en baisse de 0.94% à 2709 points, impacté également par la baisse du pétrole et quelques mauvais résultats d'entreprises (Twitter -9.8%).

L'indice américain devrait terminer la semaine sur une note baissière, comme le suggèrent les contrats futures actuellement à -0.5%.



Du côté des statistiques, aucune publication n'est attendue cet après-midi.



En données horaires, l'indice S&P500 montre quelques signes d'essoufflement, après avoir rallié dernièrement la zone des 2740 points. A court terme, la dynamique n'est pour le moment pas dégradée mais l'enfoncement des 2689 points militerait pour l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur en direction des 2674 points puis 2648 points. Comme en Europe, New-York a subi quelques prises de bénéfices hier, rattrapée par les craintes de ralentissement économique mondial et les interrogations sur l'avancée des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping semble peu probable avant la date fatidique du 1er mars, ravivant les craintes de pourparlers difficiles.L'indice S&P500 a terminé en baisse de 0.94% à 2709 points, impacté également par la baisse du pétrole et quelques mauvais résultats d'entreprises (Twitter -9.8%).L'indice américain devrait terminer la semaine sur une note baissière, comme le suggèrent les contrats futures actuellement à -0.5%.Du côté des statistiques, aucune publication n'est attendue cet après-midi.En données horaires, l'indice S&P500 montre quelques signes d'essoufflement, après avoir rallié dernièrement la zone des 2740 points. A court terme, la dynamique n'est pour le moment pas dégradée mais l'enfoncement des 2689 points militerait pour l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur en direction des 2674 points puis 2648 points.

