Repli initial de 0.5%

Opinion : Négative sous les 2962 PTS

Objectif de cours : 2908 PTS

Avec les craintes concernant la croissance mondiale, ravivées hier par l'ISM manufacturier américain nettement sous les attentes (47.8 contre 50.4 attendu et 49.1 le mois dernier), l'indice S&P500 devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en baisse de 0.5%. Les indices européens creusent, en effet, peu à peu leurs pertes et cèdent 1.4% en moyenne tandis que le CAC40 perd 1.7%.

L'indice S&P500 avait terminé en forte baisse de 1.23% à 2940 points hier.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent l'enquête ADP à 14h15 qui devrait faire état dede 140K créations d’emplois puis des stocks pétroliers à 16h30, attendus à 2.0M. Le point d'orgue de la semaine sera vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi américain.



D'un point de vue technique, comme évoqué dernièrement, le S&P500 a rallié hier une zone de soutien charnière située vers 2940 points, niveau qui devrait être enfoncé à l'ouverture. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra d'attendre à une poursuite du mouvement en cours en direction des 2921/2908 points voire 2890 points par extension.

