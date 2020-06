Repli initial de 0.9%, l'Europe en nette baisse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 18/06/2020 | 14:03

Opinion : Négative sous les 3163 PTS

Objectif de cours : 2976 PTS

Après avoir terminé en baisse de 0.36% à 3113 points hier, sur fond de craintes persistantes au sujet de la récrudescence des contaminations au coronavirus dans les états les plus peuplés aux Etats-Unis, en Chine et en Allemagne, l'indice S&P500 devrait ouvrir en baisse de 0.9% aujourd'hui.

Les places européennes accentuent leurs pertes en deuxième partie de séance malgré l'annonce par la banque d'Angleterre d'une augmentation de la taille de son programme d'achats d'actifs de 100 milliards de livres sterling (à 745 milliards de livres). Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice PhillyFed (consensus -23) ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 1300K, avant les indicateurs avancés à 16h. En données horaires, l'indice S&P500 devrait tester à l'ouverture la zone des 3076 points. Sous ce niveau, il faudra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 2986 points principalement.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.