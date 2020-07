Restitution des gains cumulés hier Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3200 PTS/ 3280 PTS

Par son biais toujours accommodant, la FED a permis aux indices américains de finir en forte hausse la séance d’hier. Le S&P500 a clôturé à 3258 points (+1.24%) avec la forte poussée de L Brands (+35%) qui détient, en autres, la marque Victoria’s Secret. Les opérateurs prendront connaissance cet après-midi des statistiques sur le PIB américain et des demandes d’inscriptions hebdomadaires au chômage. A quelques minutes de l’ouverture, les futures indiquent un fort décalage baissier de 1% ce qui ferait perdre une grande partie des gains accumulés hier. Graphiquement, en données horaires, la neutralité s’impose entre les deux bornes 3200 points sur le bas et 3280 points pour la partie supérieure. Néanmoins, les moyennes mobiles demeurent majoritairement haussières à ce stade de la configuration. La ligne intermédiaire des 3225 points pourrait donc servir de blocage à la baisse avant le support des 3200 points.

