Retour des inquiétudes

Opinion : Négative sous les 3127 PTS

Objectif de cours : 3104 PTS

A l'instar des places européennes qui cèdent du terrain aujourd'hui, avec le retour possible des tensions entre Pékin et Washington, suite à l'adoption par le Sénat américain d'un texte appelant à protéger les droits humains à Hong Kong, l'indice S&P500 est attendu en baisse de 0.3% dans les premiers échanges.

L'indice américain avait déjà réduit ses gains initiaux d'hier et clôturé en repli de 0.06% à 3120 points, après la nouvelle menace par D. Trump de relever les droits de douane sur les importations chinoises, faute d'un accord. Du côté des statistiques, seuls les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 (consensus 1.4M) avant les minutes de la Fed à 20h. Graphiquement, l'indice S&P500 devrait amorcer un mouvement de consolidation après ses records de la veille. L'enfoncement des 3104 points ces toutes prochaines heures militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 3098 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 15 novembre dernier.

Sous ce niveau, les 3083/3066 points seraient alors en ligne de mire.

