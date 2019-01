Sable après la BCE Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 24/01/2019 | 14:44

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2600 PTS/ 2680 PTS



L'indice S&P500 qui avait terminé en légère hausse de 0.22% à 2638 points hier, devrait ouvrir sur une note stable.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient meilleures que prévu à 199k (consensus 219K). Les opérateurs prendront connaissance des indices Flash manufacturier et services à 15h45. A 16h, seront dévoilés les indicateurs avancés avant les stocks pétroliers à 17h.



Graphiquement, la consolidation horizontale perdure et seule la sortie des 2600/2680 points permettra d'avoir des indications sur la tendance à venir. On attendra donc la sortie de ce range pour agir. Alors que la BCE a sans surprise maintenu ses taux inchangés, sans évoquer de changement notable sur l'évolution de sa politique monétaire, malgré une expansion mondiale qui devrait se poursuivre à un rythme plus lent, les places européennes restent bien orientées. Ces dernières profitent de bonnes publications de sociétés, notamment pour les valeurs technologiques, à l'image de STM qui grimpe de 8.6%.L'indice S&P500 qui avait terminé en légère hausse de 0.22% à 2638 points hier, devrait ouvrir sur une note stable.Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient meilleures que prévu à 199k (consensus 219K). Les opérateurs prendront connaissance des indices Flash manufacturier et services à 15h45. A 16h, seront dévoilés les indicateurs avancés avant les stocks pétroliers à 17h.Graphiquement, la consolidation horizontale perdure et seule la sortie des 2600/2680 points permettra d'avoir des indications sur la tendance à venir. On attendra donc la sortie de ce range pour agir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.