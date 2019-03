Stable à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 14/03/2019 | 14:22

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2791 PTS/ 2818 PTS



La prudence devrait rester de mise dans l'attente du nouveau vote ce soir pour le report au 30 juin de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'autant plus après les chiffres décevants de la production industrielle chinoise (5.3% contre 5.5% attendu).



Aux Etats-Unis, les prix à l’importation ont progressé de 0.6% (consensus 0.3%) et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 229K contre 225K attendu. A 15h, seront dévoilées les ventes de logements neufs, attendues à 622K.



Graphiquement, la tendance demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 2791 points. Le débordement des plus hauts de la veille militerait pour une prolongation du mouvement en direction des 2850 points. Contrairement à l'Europe qui évolue dans le vert aujourd'hui, rassurée par le vote des parlementaires britanniques contre un Brexit sans accord, l'indice S&P500 devrait débuter la séance à proximité de l'équilibre. Ce dernier avait terminé en hausse de 0.69% à 2810 points hier.La prudence devrait rester de mise dans l'attente du nouveau vote ce soir pour le report au 30 juin de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'autant plus après les chiffres décevants de la production industrielle chinoise (5.3% contre 5.5% attendu).Aux Etats-Unis, les prix à l’importation ont progressé de 0.6% (consensus 0.3%) et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 229K contre 225K attendu. A 15h, seront dévoilées les ventes de logements neufs, attendues à 622K.Graphiquement, la tendance demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 2791 points. Le débordement des plus hauts de la veille militerait pour une prolongation du mouvement en direction des 2850 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.