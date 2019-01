Stable malgré la hausse en Europe Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 29/01/2019 | 14:18

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2618 PTS/ 2673 PTS



L'indice américain avait terminé en baisse de 0.78% à 2643 points hier, pénalisé par le secteur des semi-conducteurs, après l'avertissement de Nvidia, et les résultats sanctionnés de Caterpillar.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h et de l'indice du Conference Board à 16h, anticipé à 125.

Apple dévoilera par ailleurs ses résultats après bourse.



Graphiquement, le S&P500 reste en phase de consolidation horizontale, ne montrant pour le moment pas de réel signe de faiblesse. Il faudra attendre la sortie des 2618/2673 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux demain et de nombreuses publications de sociétés, l'indice S&P500 devrait ouvrir sur une note de prudence aujourd'hui, avec le nouveau vote sur le Brexit ce soir et le regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.L'indice américain avait terminé en baisse de 0.78% à 2643 points hier, pénalisé par le secteur des semi-conducteurs, après l'avertissement de Nvidia, et les résultats sanctionnés de Caterpillar.Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h et de l'indice du Conference Board à 16h, anticipé à 125.Apple dévoilera par ailleurs ses résultats après bourse.Graphiquement, le S&P500 reste en phase de consolidation horizontale, ne montrant pour le moment pas de réel signe de faiblesse. Il faudra attendre la sortie des 2618/2673 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.