Tentative de rebond

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2827 PTS/ 2895 PTS





En cette journée de compensation des options et des futures, les investisseurs suivront à 14h30 les permis de construire, les mises en chantier, puis à 16h, l’indice de confiance de l’Université du Michigan. En préouverture, le marché s'annonce en hausse de 0.9%.



Graphiquement, en données journalières, les cours ont tenu le support des 2827 points et pourraient entamer un rebond depuis cette base. Néanmoins les moyennes mobiles horaires, largement orientées à la baisse, ne laissent pas de doute sur la tendance court terme. Le rebond devrait trouver des obstacles techniques dans la zone des 2880/2890 points, voire plus haut à 2920 points. Un vrai challenge à relever pour l'indice, de s'extirper de ces entraves graphiques.



Le S&P500 a connu une séance positive (+0.23% à 2847 points), véritable bouffée d'oxygène après la baisse historique de la veille. Les intérêts divergent chez les investisseurs entre les préoccupations d'un potentiel ralentissement économique et la bonne surprise sur le front de la consommation, à l'image des bons résultats de Walmart. L'action du distributeur a bondi de 6.1%. A l'inverse, Cisco a chuté de 8.6% avec une dégradation des perspectives, ainsi que General Electric (-11.3%) dont les rumeurs laissent entendre des difficultés financières.

