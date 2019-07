Toujours plus haut Envoyer par e-mail :

La kyrielle d'annonces macroéconomiques devrait alimenter cette journée avec, à 15h15 la production industrielle et l'utilisation des capacités de production, puis à 16h l'indice NAHB et les stocks des entreprises.

A 14h30, les ventes au détail ont dépassé les attentes à +0.4% (consensus +0.1%) et les prix à l'importation ont reculé de 0.9% (-0.7% anticipé).



En préouverture, les premiers échanges se négocient à l'équilibre.



Graphiquement, en données horaires, les cours se maintiennent sur la zone historique au-delà des 3000 points. La tendance haussière trouve en soutien la moyenne mobile 20h, il faudrait un franchissement baissier pour commencer à neutraliser le mouvement actuel. Néanmoins, un repli sous 2965 points fragiliserait la configuration actuelle.



