Toujours plus haut Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 25/07/2019 | 14:54

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2995 PTS/ 3050 PTS



La BCE a souligné la nécessité d'une politique monétaire très accommodante, indiquant que les taux resteront à leur niveau actuel ou plus bas, au moins jusqu'au premier semestre 2020. Elle reste prête à ajuster tous ses instruments si nécessaire pour assurer la convergence de l'inflation vers l'objectif moyen terme.



L'indice S&P500 est attendue en hausse de 0.1%.

Du côté des statistiques, les commandes de bien durables ont progressé de 2% (consensus 0.8%), les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à 206K (220K attendu) et les stocks de commerce de gros progressent de 0.2% (consensus 0.5%). Seule la balance commerciale a déçu (-74.2B contre -72.4B anticipé).



Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 2995 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 2974/2952 points comme premiers objectifs baissier. Après l'enregistrement de nouveaux records historiques hier et une clôture en hausse de 0.47% à 3019 points, l'indice S&P500 devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, dans le sillage des places européennes et des propos très accommodants de la Banque Centrale Européenne.La BCE a souligné la nécessité d'une politique monétaire très accommodante, indiquant que les taux resteront à leur niveau actuel ou plus bas, au moins jusqu'au premier semestre 2020. Elle reste prête à ajuster tous ses instruments si nécessaire pour assurer la convergence de l'inflation vers l'objectif moyen terme.L'indice S&P500 est attendue en hausse de 0.1%.Du côté des statistiques, les commandes de bien durables ont progressé de 2% (consensus 0.8%), les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à 206K (220K attendu) et les stocks de commerce de gros progressent de 0.2% (consensus 0.5%). Seule la balance commerciale a déçu (-74.2B contre -72.4B anticipé).Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 2995 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 2974/2952 points comme premiers objectifs baissier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.