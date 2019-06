Triple top ou extraction? Envoyer par e-mail :

Les parcours, pour une majorité de valeurs, brillent à l’image de Facebook (7.5%) qui vient de communiquer sur son projet de cryptommonaie Libra. Boeing, progresse aussi de 7% ainsi qu’Américan Airlines.



Graphiquement en données journalières, les cours tentent de s’extraire de la résistance des 2945 points. Ce mouvement de hausse marque incontestablement la présence d’un courant acheteur de forte intensité. Au delà de cette zone de blocage, un franchissement durable ouvrirait la voie à la cible symbolique des 3000 points. La présence des moyennes mobiles basées dans la plage des 2830/2850 points crée un véritable support en cas de défaillance court terme. Il faudrait un passage sous les 2740 points pour revenir à un scénario négatif qui validerait un triple top.

