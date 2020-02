Troisième séance consécutive de hausse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3280 PTS/ 3340 PTS

Après avoir engrangé 1.5% hier, l'indice S&P500 devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en hausse de 0.8%, sur fond d'espoir au sujet du coronavirus alors que des chercheurs chinois auraient trouvé un traitement efficace pour les personnes contaminées. Du côté des statistiques, l’enquête ADP devrait faire état de 157K créations d’emplois à 14h15. La balance commerciale sera publiée à 14h30 puis les indices PMI services et ISM services à 15h45 et 16H. Les stocks pétroliers viendront clore cette journée chargée en publications macroéconomiques à 16h30 (consensus 2.9M). En données horaires, le S&P500 est en phase de reprise et conserve ainsi une dynamique positive au-dessus des 3256 points voire au-dessus des 3280 points en intraday, borne haute d'un gap laissé ouvert hier. L'indice repart à l'assaut de ses récents points hauts et seule une rechute sous les 3280 points remettrait à plus tard ce scénario.

