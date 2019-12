Trump réveille les "Ours" Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 3125 PTS

Objectif de cours : 3070 PTS

Les valeurs américaines ont connu un brusque décrochage lors de la séance d'hier pour finir à 3113 points (-0.86%) sur le S&P500. Les nouvelles interventions de Trump sur le commerce mondial ont remis un peu de stress dans le parcours des actions, stress qui avait de manière surprenante disparu dans l'attitude des investisseurs sur le dernier mois. Le consensus vendeur reprend, par conséquent, sa domination même si la tendance de fond reste positive. Sur la journée, les opérateurs pourront se consacrer exclusivement aux tweets provenant de la Maison-Blanche, car aucune statistique macroéconomique ne sera publiée. Graphiquement, en données horaires, les cours sont revenus au contact de la moyenne mobile 100 heures . Son franchissment à la baisse ouvrirait la voie à une autre cible baissière aves 3098 points puis par extension à 3070 points . Il faudrait une relance au dessus des 3125 points pour annihiler les risques de dégradation de la configuration à court terme.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.