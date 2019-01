Un V-bottom qui s’épuise Envoyer par e-mail :

Les actions américaines ont fait preuve de vitalité depuis le début d’année, compensant l’absence d’un rallye de Noël. L’indice élargi de Wall-Street a progressé de 5% depuis le début de l’exercice 2019, entraînant plus de 90% de ses membres dans un parcours positif. Parmi les meilleures performances de cette entame annuelle, certaines sociétés ont déjà réalisé des scores étonnants comme les deux acteurs œuvrant dans les produits pharmaceutiques : Nektar Therapeutics (+36%) ou encore Celgene Corporation (+34%). Cette dernière doit par ailleurs fusionner prochainement avec Bristol-Meyers.A contrario, PG&E, la plus grande compagnie d’électricité américaine par ses clients cède 65% pour s'être placée en protection du chapitre 11 de la loi des faillites, suite aux responsabilités potentiellement écrasantes liées aux incendies de forêts catastrophiques en Californie sur 2017 et 2018.Techniquement, en données journalières, le S&P500 vient de réaliser un V-bottom dynamique, engrangeant au passage 350 points de hausse non-stop. Le mouvement actuel compense la chute vertigineuse du mois de décembre mais il se définit à ce stade comme un pullback vers la zone proche des 2670 points. Une consolidation parait donc légitime au contact de la résistance affichée. Il faudrait un dépassement énergique au-delà de ce niveau pour cibler les 2800 points. Dans le cas contraire, un repli vers 2510 points donnerait l’occasion aux acheteurs pour se replacer de manière opportune.

