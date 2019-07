Un calendrier chargé Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 19/07/2019 | 14:08

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2965 PTS/ 3017 PTS





La liste des publications macroéconomiques sera réduite à son strict minimum avec seulement l’indice de confiance de l’université de Michigan à 16h.

Pourtant, la journée sera chargée avec les publications intenses de la part des entreprises et la compensation des contrats futures. En attendant, le marché devrait connaître une ouverture en hausse de 0.2%.



Graphiquement, en données horaires, les cours se sont repris à l'approche du support des 2965 points. Néanmoins, le rebond a trouvé un blocage avec le croisement des moyennes mobiles 20 et 50 heures, qui laisse supposer que la consolidation n'est, à priori, pas terminée. L indice pourrait, de ce fait, aller tester les 2965 points lors d'une prochaine session boursière.

Il faudrait le dépassement du pic historique pour redonner un élan supplémentaire, mais à ce stade de la configuration cela parait compliqué.

Les valeurs américaines ont clôturé en hausse de 0.36% à 2995 points. L'espoir d'un ajustement baissier des taux de la Fed a dopé les initiatives acheteuses en clôture de séance. Lors de ses publications, Philip Morris a dominé le classement des performances avec un gain de 8.2%. En revanche, Netflix a chuté de 10% après l'annonce d'un ralentissement de sa croissance.La liste des publications macroéconomiques sera réduite à son strict minimum avec seulement l’indice de confiance de l’université de Michigan à 16h.Pourtant, la journée sera chargée avec les publications intenses de la part des entreprises et la compensation des contrats futures. En attendant, le marché devrait connaître une ouverture en hausse de 0.2%.Graphiquement, en données horaires, les cours se sont repris à l'approche du support des 2965 points. Néanmoins, le rebond a trouvé un blocage avec le croisement des moyennes mobiles 20 et 50 heures, qui laisse supposer que la consolidation n'est, à priori, pas terminée. L indice pourrait, de ce fait, aller tester les 2965 points lors d'une prochaine session boursière.Il faudrait le dépassement du pic historique pour redonner un élan supplémentaire, mais à ce stade de la configuration cela parait compliqué.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.